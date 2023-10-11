Сенатор назвал возможный шаг США, который может навредить Украине

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что потенциальный удар США по Ирану сильно навредит поддержке Украины. Своей позицией он поделился в Telegram-канале.

Сенатор отметил, что в США создается антииранская коалиция, которая призывает нанести удар по Исламской Республике, обвиняя ее в поддержке «Хезболлы» и ХАМАС.

«Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесет мощный удар по поддержке Украины — фокус внимания окончательно сместится на Ближний и Средний Восток», — написал Пушков.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в интервью «Ленте.ру» заявил, что западные страны могут сократить помощь Украине в случае, если зона вооруженного конфликта на Ближнем Востоке станет расширяться.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун призвал Иран не вмешиваться в конфликт Израиля с ХАМАС и «Палестинским исламским джихадом» (организация запрещена в России). Заявление стало комментарием к ракетному обстрелу Израиля финансируемой Ираном группировкой «Хезболла» с территории Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.