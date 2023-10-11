Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, произошла попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

На место ЧП уже приехали оперативные и экстренные службы. Специалисты работают на месте. Губернатор поблагодарил российские подразделения ПВО.

Вчера вечером Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА в Брянской области. Также российские системы противовоздушной обороны перехватили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения СВО.

Кроме этого, системы ПВО перехватили две зенитные ракеты комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант. Средства радиоэлектронной борьбы также подавили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов.

5 октября над Брянской областью сбили украинский беспилотник.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.