Украинская армия стягивает на Купянское направление дополнительных бойцов территориальной обороны. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев заявил, что противник пытается нарастить резервы по линии разграничения. Он отметил, что дополнительные силы стягивают для обустройства обороны.

Чиновник добавил, что ВСУ обстреливают Богдановское, Новоегоровку, Таволжанку Харьковской области, жертв среди мирного населения нет.

А тем временем РФ контролирует огнем пути снабжения ВСУ и, как следствие, не дает им восполнить боевой комплект.

7 октября российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. Также сообщалось, что на этом направлении группировка войск «Запад» Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике украинской армии.

Ранее российские войска сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.