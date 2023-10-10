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Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ на предприятии «Алмаз-Антея» в Ульяновске

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Ульяновске

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал предприятие Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске, сообщает Минобороны РФ.

Шойгу посетил цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности «Бук-М3».

Руководители предприятия доложили министру о готовности досрочной передачи в Вооруженные силы РФ в октябре очередного дивизиона ЗРК «Бук-М3». Первый дивизион ЗРК отгрузили досрочно в сентябре.

Гендиректор АО «Ульяновский механический завод» Сергей Чурин также сообщил Шойгу, что завод готов увеличить объемы производства комплексов, запланированных на 2024-2025 годы.

Шойгу отметил, что продукция предприятия востребована и высокоэффективна в зоне спецоперации на Украине.

В сентябре Сергей Шойгу проинспектировал работу завода «Звезда» в Приморье, где ведется ремонт и модернизация российских подлодок.

В том же месяце глава Минобороны посетил завод «Прогресс» в Арсеньеве.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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