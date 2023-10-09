ХАМАС выпустил ракеты по Иерусалиму

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ответ на обстрелы жилых домов бригады «Аль-Кассам» обстреляли оккупированный Иерусалим ракетным залпом», — говорится в заявлении.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла силовые удары по целям в районе Аль-Фуркан.

Ведомство опубликовало видео ударов по объектам в этом районе, который, заявили в ЦАХАЛ, является «террористическим гнездом для ХАМАС», так как именно оттуда «осуществляется множество действий против Израиля».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.