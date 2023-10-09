Израиль сообщил о масштабных ударах по стратегическим центрам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сейчас наносит «широкомасштабные удары» по нескольким стратегическим центрам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Тем временем, как сообщила Армия обороны, с территории Ливана подозреваемые проникли в Израиль. До этого армия Ливана со своей стороны заявила, что израильские войска обстреляли ряд ливанских поселений из танков и артиллерии, есть раненые.

Ранее Израиль нанес удары по одному из районов в Ливане.