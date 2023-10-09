Украина обвинила Россию в передаче ХАМАС трофейного оружия

Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС захваченное трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС. Там сообщили, что российские военные отобрали его во время боевых действий на Украине.

Таким образом российская сторона якобы планирует дискредитировать Украину на Ближнем Востоке, уверены в ГУР.

«Следующим, по плану россиян, шагом должно стать фейковое обвинение украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе», — пояснили в разведке.

До этого сообщалось, что британские военные готовят спецназ Украины для операций в Крыму.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 9 октября заявил, что специальная военная операция РФ на Украине — это самостоятельный процесс, который не зависит от решения США поставлять оружие Израилю.

Ранее Песков говорил, что часть вооружений стран Запада с Украины направляется по всему миру.

7 октября ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявил о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел режим ЧП на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».