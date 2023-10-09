В Израиле уже эвакуировали 15 населенных пунктов на границе с Газой

В армии Израиля заявили, что эвакуировали уже 15 из 24 населенных пунктов на границе с Газой. Об этом пишет РИА Новости.

Военные пояснили, что эвакуация все еще продолжается.

Что касается эвакуации россиян с территории самой Палестины, то пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле Алия Зарипова рассказала, что решение об эвакуации пока не принято, однако списки готовятся.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Палестина возложила ответственность за эскалацию конфликта на Израиль.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об эвакуации из Израиля 215 своих граждан.