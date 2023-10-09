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В Минобороны РФ рассказали о работе США в области биоисследований за рубежом

В МО сообщили, что США задействовали подрядчиков для биоисследований за рубежом

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Вашингтон задействовал больше 20 подрядчиков с целью сокрытия заказчиков и целей исследований в рамках биологических программ на территории других стран, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

По словам Кириллова, что американский Госдепартамент принимает активное участие в биопрограммах, проводимых на территории зарубежных стран.

Также он отметил, что перед этим был получены документы, указывающие на причастность Вашингтона к программе повышения биобезопасности. При этом в качестве приоритетных направлений в отчетах фигурировали государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Также были упоминания Украины.

«Для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей», — добавил он.

По словам Кириллова, речь о больше чем 20 подрядных предприятиях

До этого в МО России подчеркивали, что США уделяют внимание биопрограммам на Ближнем Востоке и в Африке.

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