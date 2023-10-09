Израиль попросил США пополнить запасы ракет-перехватчиков

Официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол». Об этом сообщает газета Washington Post.

Среди запросов израильских официальных лиц к Вашингтону издание перечисляет просьбы о пополнении ракет-перехватчиков для «Железного купола», бомб малого диаметра, боеприпасов для пулеметов. Кроме того, в статье упоминается активизация сотрудничества в обмене разведанными.

По данным источников газеты, вашингтонская администрация намерена объединить военную помощь Израилю и Украине в один запрос, который в ближайшее время будет отправлен в конгресс.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.