В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины — Харьковской и Черниговской. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 23:46 в красную зону на карте тревог попала Харьковская область, а в 23:52 — Черниговская.

Сирены зазвучали также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожья. До этого тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях Украины. В зону тревог попали Черкасская и Киевская области.

В 00:22 в понедельник сирены замолчали. После отмены предупреждений сообщений о происшествиях не поступало.

7 октября в Николаевской области произошли взрывы. По данным мэра города Александра Сенкевича, громкие звуки были слышны в некоторых районах города. На место происшествия выехали службы. Он призвал местных жителей быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Также в Одесской области объявляли воздушную тревогу. А «Суспильне» сообщало о взрывах в Миргороде в Полтавской области.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.