Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Черниговской областях Украины прозвучала воздушная тревога

close
100%
YouTube

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины — Харьковской и Черниговской. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 23:46 в красную зону на карте тревог попала Харьковская область, а в 23:52 — Черниговская.

Сирены зазвучали также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожья. До этого тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях Украины. В зону тревог попали Черкасская и Киевская области.

В 00:22 в понедельник сирены замолчали. После отмены предупреждений сообщений о происшествиях не поступало.

7 октября в Николаевской области произошли взрывы. По данным мэра города Александра Сенкевича, громкие звуки были слышны в некоторых районах города. На место происшествия выехали службы. Он призвал местных жителей быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Также в Одесской области объявляли воздушную тревогу. А «Суспильне» сообщало о взрывах в Миргороде в Полтавской области.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий