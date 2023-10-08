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Группировка «Сарая аль-Кудс» снова обстреляла Ашкелон

Группировка «Сарая аль-Кудс» сообщила, что нанесла ракетный удар по Ашкелону

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Tsafrir Abayov/AP

Члены группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима» — вооруженное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России)) заявили в официальном Telegram-канале, что наносят ракетный удар по Ашкелону, передает ТАСС.

«В рамках операции «Наводнение Аль-Акса» бойцы «Сарая аль-Кудс» наносят сейчас массированный ракетный удар по городу Ашкелон», — говорится в публикации.

При этом не уточняется, сколько ракет было запущено в сторону израильской территории.

До этого официальный представитель вооруженного крыла «Исламского джихада» — группировки «Сарая Аль-Кудс» Абу Хамза заявил, что радикальные палестинские группировки жестко ответят на гибель своих лидеров в результате ракетных обстрелов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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