ЦАХАЛ заявил о полной координации действий с Центральным командованием ВС США

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что находится в полной координации действий с Центральным командованием американских Вооруженных сил (CENTCOM). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, комментируя военную операцию в секторе Газа, направленную против палестинского радикального движения ХАМАС.

«Мы полностью координируемся с CENTCOM», — объявил Хагари.

До этого президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого сообщил, что Соединенные Штаты направили помощь израильским вооруженным силам.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ЦАХАЛ нанес авиаудары по 120 объектам ХАМАС в секторе Газа.