Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают запросы Израиля о дополнительной военной помощи, передает телеканал CNN.

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне», — сказал он.

По словам Блинкена, об этом, вероятно, можно будет услышать «больше позднее», в воскресенье, 8 октября.

Он также обратил внимание на то, что, согласно меморандуму, подписанному во время президентства Барака Обамы, Вашингтон оказывает военную помощь Израилю на сумму $3,8 млрд в год.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил о непоколебимости позиции США по вопросу права Израиля на самооборону.

По его словам, в ближайшие дни американское оборонное ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения «от неизбирательного насилия и терроризма».

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.