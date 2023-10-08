Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии создали дешевый аналог Starlink

Белорусский военный разработал недорогой аналог системы Starlink

close
100%
beltavideo/YouTube

Белорусский военный разработал собственный аналог американской спутниковой системы Starlink, но за очень маленькие деньги. Это следует из видео, которое выложило государственное агентство БелТА на своем YouTube-канале.

В ролике говорится, что система, собранная неизвестным военнослужащим, ничем не уступает по характеристикам системе американского предпринимателя Илона Маска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с военными в Брестской области заявил, что, в отличие от американской, на белорусский аналог потратили «вовсе не миллиарды».

«То есть Маск нам не нужен», — сказал белорусский лидер.

Сам изобретатель описал принцип системы. Так, он указал, что, например, где-то в Минске имеется точка доступа к интернету, система удаленно подключается к ней по спутнику и далее с помощью роутера раздает этот интернет.

До этого командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Вооруженные силы России пытаются мешать работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Ранее Маск посетовал, что Starlink используют для наведения дронов

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий