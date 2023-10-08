Российские военные рассказали о потерях ВСУ на одном из направлений в зоне спецоперации

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии смогли отразить две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад украинских бойцов. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

По уточнению Минобороны РФ, две атаки штурмовых групп бригад Вооруженных сил Украины были отражены российскими военнослужащими в районах населенных пунктов Андреевка и Невельское в ДНР.

Также в МО пояснили, что в районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских военных.

Потери со стороны ВСУ на этом направлении составили до 165 украинских бойцов, заключили в российского военном ведомстве.

До этого российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. Тогда было нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.