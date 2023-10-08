Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные рассказали о потерях ВСУ на одном из направлений в зоне спецоперации

В МО России сообщили о двух отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии смогли отразить две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад украинских бойцов. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

По уточнению Минобороны РФ, две атаки штурмовых групп бригад Вооруженных сил Украины были отражены российскими военнослужащими в районах населенных пунктов Андреевка и Невельское в ДНР.

Также в МО пояснили, что в районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских военных.

Потери со стороны ВСУ на этом направлении составили до 165 украинских бойцов, заключили в российского военном ведомстве.

До этого российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. Тогда было нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий