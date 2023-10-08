Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Николаевской области

ВС России уничтожили огневую установку ЗРК С-300 ВСУ в Николаевской области

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные смогли уничтожить самоходную огневую установку ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что командир 123-й бригады территориальная обороны Вооруженных сил Украины поручил уменьшить число автотранспорта, который задействован в тылу на подконтрольной Киеву части Херсонской области, из-за дефицита топлива и значительных потерь личного состава.Источник также добавил, что водителям, которые не согласны с переводом на фронт, пригрозили отправкой на самый сложный участок обороны — в зону херсонских островов, расположенных в дельте Днепра.

27 сентября Министерство обороны России показало видеоролик с уничтожением склада Вооруженных сил Украины и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий