Российские военные смогли уничтожить самоходную огневую установку ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что командир 123-й бригады территориальная обороны Вооруженных сил Украины поручил уменьшить число автотранспорта, который задействован в тылу на подконтрольной Киеву части Херсонской области, из-за дефицита топлива и значительных потерь личного состава.Источник также добавил, что водителям, которые не согласны с переводом на фронт, пригрозили отправкой на самый сложный участок обороны — в зону херсонских островов, расположенных в дельте Днепра.

27 сентября Министерство обороны России показало видеоролик с уничтожением склада Вооруженных сил Украины и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.