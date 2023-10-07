В Израиле объявлено чрезвычайное положение

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.

До этого в Тель-Авиве второй раз за сутки прозвучали сигналы воздушной тревоги.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.