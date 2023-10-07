Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Николаевской области произошел второй взрыв

Второй за день взрыв прогремел в Николаевской области

close
100%
Shutterstock

В Николаевской области зафиксировали второй за день взрыв. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Взрывы, которые были слышны в некоторых районах города, — за пределами Николаева. Там работают соответствующие службы. Вместе с тем еще раз напоминаю, будьте максимально осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги», — написал мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Также, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в области объявили воздушную тревогу. Как стало известно, она продлилась около получаса.

До этого украинское издание «Вести» сообщало о первом взрыве. Виталий Ким обратил внимание, что оба взрыва прогремели примерно в одном месте.

Еще в Одесской области сегодня объявляли воздушную тревогу. А «Суспильне» сообщало о взрывах в Миргороде в Полтавской области.

Ранее президент Украины Зеленский рассказал, что мешает перенести боевые действия на территорию России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий