В Николаевской области произошел второй взрыв

В Николаевской области зафиксировали второй за день взрыв. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Взрывы, которые были слышны в некоторых районах города, — за пределами Николаева. Там работают соответствующие службы. Вместе с тем еще раз напоминаю, будьте максимально осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги», — написал мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Также, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в области объявили воздушную тревогу. Как стало известно, она продлилась около получаса.

До этого украинское издание «Вести» сообщало о первом взрыве. Виталий Ким обратил внимание, что оба взрыва прогремели примерно в одном месте.

Еще в Одесской области сегодня объявляли воздушную тревогу. А «Суспильне» сообщало о взрывах в Миргороде в Полтавской области.

Ранее президент Украины Зеленский рассказал, что мешает перенести боевые действия на территорию России.