В Минобороны России сообщили, что российские войска за прошедшие сутки в районе населенного пункта Победа в Донецкой народной республике (ДНР) поразили пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

«В районе Победы поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отмечается в публикации.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военные смогли отразить пять контратак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении группировка войск «Запад» Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике украинской армии. Уточняется, что бригады Вооруженных сил Украины были поражены в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

15 сентября Министерство обороны России заявляло, что российские войска с помощью 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» поразили опорные пункты украинской армии на Купянском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.