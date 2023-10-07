На юге Израиля повреждена электросеть

На юге Израиля в ходе эскалации палестино-израильского конфликта повреждена электросеть. Об этом сообщает газета Haaretz.

Как передает издание, сообщается об отключениях электроэнергии.

До этого портал The Clash Report сообщал, что боевики ХАМАС нанесли удар по электростанции в Израиле.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что по меньшей мере 2200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.