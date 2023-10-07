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ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по 21 военному объекту ХАМАС в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 21 военному объекту ХАМАС в секторе Газа, сообщает The Times of Israеl.

По информации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние несколько часов удар был нанесен по 17 военным объектам и четырем командным центрам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа.

ЦАХАЛ публикует видеоролик, показывающий удары.

Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам и районам Тель-Авива, а затем вторглись в приграничные районы страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Минобороны Израиля объявило в стране массовый сбор резервистов.

По данным Минздрава Израиля, с начала атаки ХАМАС госпитализированы 545 человек, погибли по меньшей мере 22 человека, передает The Times of Israel.

Боевое крыло ХАМАС, в свою очередь , заявило, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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