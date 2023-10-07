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Офицер ВСУ призвал не недооценивать российскую армию

Офицер ВСУ Солонько: от российских беспилотников невозможно спрятаться

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Евгений Биятов/РИА Новости

Офицер ВСУ Александр Солонько заявил в интервью NV.ua, что российские беспилотники не позволяют украинским военным спрятаться.

По его словам, дроны «Орлан» всегда «висят» над головами военных ВСУ, наблюдая за целями и передвижением.

Он добавил, что дроны также мешают ВСУ перемещать технику.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки улучшили свое тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв свыше десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Чехов также рассказал, что авиация «Востока» поразила личный состав и технику противника в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и к северу от Приютного.

До этого бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что атаки российских войск с флангов представляют большую проблему для Вооруженных сил Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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