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После обстрелов Израиля погибли более 20 человек

The Times of Israel: число погибших при ракетных обстрелах Израиля выросло до 22

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Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

В результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа в субботу 7 октября погибли 22 человека. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По данным издания, более 70 человек получили серьезные ранения.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну.

Полиция Израиля оценила силы вторгшихся боевиков в 60 человек в 14 районах. По данным СМИ, минимум в двух городах израильские мирные жители захвачены террористами в плен, что вызвало протест со стороны ряда агентств США и официальных лиц.

Ранее в Италии резко осудили ракетные атаки на Израиль.

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Война в Израиле
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