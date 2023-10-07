В Израиле глава регионального совета убит во время нападения ХАМАС

Глава регионального совета Шаар Ханегев Офир Либштейн погиб сегодня утром во время боев с террористами ХАМАС. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на местные власти.

«Офир был убит, когда пошел защищать город во время террористического нападения», — говорится в сообщении совета.

Сейчас его место занимает заместитель главы совета Йоси Керен, пояснило СМИ.

Утром в субботу 7 октября палестинские боевики из сектора Газа обстреляли израильскую территорию ракетами. Воздушная тревога начала звучать на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести «особое положение в области безопасности» в центре и на юге страны.

В результате обстрелов пострадали более 100 человек.

Ранее Израиль ответил на ракетные удары со стороны сектора Газа.