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Российские военные заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: военные ВС РФ заняли более десяти опорников ВСУ на Южнодонецком направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки улучшили свое тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв свыше десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя. Заняты более десятка опорных пунктов противника, уничтожена живая сила, два боевика сдались в плен», — сказал начальник пресс-центра.

По его словам, артиллеристы ВС РФ уничтожили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Новомихайловке.

Чехов также рассказал, что авиация «Востока» поразила личный состав и технику противника в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и к северу от Приютного.

До этого бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что атаки российских войск с флангов представляют большую проблему для Вооруженных сил Украины.

По его словам, украинские подразделения продолжают нести большие потери. Это происходит из-за оборонительных линий Вооруженных сил РФ, которые можно сравнить с «эластичным жгутом», отметил эксперт.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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