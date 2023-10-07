Российские танкисты используют специальное маскировочное покрытие, защищающее от Javelin

Российские танкисты используют в зоне проведения спецоперации специальное маскировочное покрытие «Накидка» для танков, защищающее их от противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, «Накидка» произведена из многослойного маскировочного материала. Она надевается на танк сверху как чехол и снижает заметность танков как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне. Это, в свою очередь, позволяет отклонять ракеты американского противотанкового ракетного комплекса Javelin.

«Так как «Накидка» обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — пояснил источник агентства.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют очень мало техники при наступлении на Запорожском фронте.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.