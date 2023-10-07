В США предложили Польше отдать Украине свои Patriot в обмен на «Железный купол»

Американский сенатор Крис Ван Холлен предложил передать Польше системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», чтобы она, в обмен на это, предоставила Украине свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом пишет издание Politico.

По информации издания, сенатор озвучил соответствующую идею на закрытом брифинге, который представители Пентагона проводили в верхней палате конгресса США. Реакция пока неизвестна.

«Он обдумывает трехсторонний обмен, в рамках которого Польша, союзник по НАТО, получит американские системы «Железный купол» и отправит часть своих собственных средств ПВО на Украину», — сказано в публикации.

На этой неделе министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что украинская сторона намерена сотрудничать с США в производстве систем противовоздушной обороны, и работы в этом направлении уже начались.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские системы ПВО работают на пределе возможностей.

Ранее Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины.