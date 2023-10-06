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Президент Армении обсудил с Парижем поставки вооружений

Президент Хачатурян обсудил с Парижем вопрос оказания военной помощи

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Армения ищет нового военного партнера и в настоящее время обсуждает вопрос оказания военной помощи с Францией. Он отметил, что Франция выразила решительное намерение поддержать Армению и укрепить ее обороноспособность. Переговоры по этому вопросу уже идут. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила, что поручила главе Министерства обороны Себастьяну Лекорню оценить возможности предоставления военной помощи Армении. Она не уточнила конкретные сроки и типы вооружений, которые могут быть поставлены Армении со стороны Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что санкции против Азербайджана будут контрпродуктивными и необходимо продолжать диалог с Баку.

В связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе проходят протесты у посольства России в Ереване. Нагорный Карабах объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В 2020 году в регионе возобновились боевые действия, которые были прекращены при посредничестве России. В результате Армения потеряла контроль над районами вокруг Нагорного Карабаха. Российские миротворцы были размещены в регионе. Армения до сих пор полностью не признала Карабах частью Азербайджана, но премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Карабах является территорией Азербайджана. Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября 2023 года и после суток боев договорился о прекращении огня при участии российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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