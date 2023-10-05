В Брюсселе обсудят военную помощь Украине

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун 11 октября примут участие во встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Остин и Браун 10 октября отправятся из Вашингтона в Брюссель для личного участия во встрече контактной группы контактной группы по Украине.

Райдер подчеркнул, что после этого Остин поучаствует во встрече министров обороны государств Североатлантического альянса.

До этого комитеты Европарламента (ЕП) по бюджету и иностранным делам 5 октября проголосовали за выделение €50 млрд для создания фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год. За проголосовали 86 представителей комитетов, 6 выступили против, 2 — воздержались.

Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете дополнительно €50 млрд на период с 2024 по 2027 год (€17 млрд в виде грантов и €33 млрд кредитов) на финпомощь Украине. Но, по словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, с 2024 года помощь Европы не будет безусловной, Киев должен будет представить план реконструкции с реформами и инвестициями.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.