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Госдеп США разрешил продажу Испании комплексов Patriot на $2,8 млрд

Госдеп США одобрил продажу ЗРК Patriot и оборудования Испании на $2,8 млрд

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Kacper Pempel/Reuters

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Испании ЗРК Patriot Configuration-3+ и оборудования на общую сумму около $2,8 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

«Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок Patriot Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на $2,8 млрд», — говорится в сообщении.

Министерство обороны США уведомило конгресс о согласовании Госдепом возможной сделки.

Модернизированный комплекс имеет в пять раз большую площадь, которую подразделение Patriot может защитить от баллистических ракет всех типов. Кроме того, в нем значительно повышена эффективность против баллистических ракет. При этом ракета Patriot Configuration-3+ имеет меньшую дальность полета и меньшую взрывчатую боеголовку по сравнению со старыми ракетами.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США больше не поставляют системы Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты «Кинжал» в мае.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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