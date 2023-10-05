Звуки взрывов слышны в Харьковской области

Взрывы произошли в Харьковской области на северо-востоке Украины. Об этом информирует украинская газета «Зеркало недели» в Telegram.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

Дополнительной информации пока не приводится.

Накануне вечером в Николаеве на юге Украины произошли взрывы.

До этого объект инфраструктуры и четыре линии электропередачи получили повреждения в городе Никополь Днепропетровской области на Украине.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.