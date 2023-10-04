В НАТО признали постепенное истощение запасов вооружений для Украины

Западные государства почти исчерпали свои запасы вооружений, предназначенные для поставок на Украину. Об этом в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает ТАСС.

По словам адмирала, еще за семь лет до начала украинского конфликта страны Альянса начали увеличивать финансирование военного сектора. Однако, как сказал специалист, производственные мощности в данной сфере не возросли.

«Мы передаем Украине вооружения и боеприпасы, однако наши склады не заполнены. Мы начали поставки с полупустых <...> складов в Европе. Теперь «дно бочки» уже виднеется», — подчеркнул Бауэр.

В связи с этим он призвал США и их союзников принять меры для наращивания производства военной техники. Кроме того, адмирал указал на необходимость модернизировать экономику стран Запада с учетом продолжающихся поставок оружия в зону боевых действий.

3 октября глава Военного комитета НАТО сообщил, что государства — члены организации начали готовиться к противостоянию с Россией еще в 2008 году. В частности, именно тогда руководство Альянса решило возвратить в союзнических странах мышление «коллективной обороны».

В то же время Бауэр отметил, что Москва в течение более чем 15 лет оставалась партнером НАТО. Однако позже начался конфликт между Грузией и Южной Осетией, в 2014 году в состав РФ вошел Крым, а в 2022 году началась спецоперация на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность дальнейшего оказания помощи Украине со стороны Польши и Словакии.