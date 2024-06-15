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В Полтавской области Украины услышали взрыв

«Страна»: в городе Миргороде Полтавской области произошел взрыв

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Shutterstock

Утром 15 июня в городе Миргороде в Полтавской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна»,

Местные жители сообщили, что слушали звук взрыва. Незадолго до этого в Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении города. Журналисты отметили, что в Миргороде расположен военный аэродром. Власти пока официальных комментариев по поводу инцидента не давали.

В ночь на 15 июня воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Первым в красную зону на карте тревог попал Киев, там сирены включились в 02:11 (мск).

14 июня «Страна.ua» сообщала, что в Киеве произошли взрывы. Объявлялась воздушная тревога. Работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области.

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