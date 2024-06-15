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Курганец открыл стрельбу по людям после ссоры на озере

Ura.ru: в Курганской области мужчина открыл стрельбу по людям на озере

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Depositphotos

В Курганской области отдых на озере закончился для местных жителей стрельбой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Пески. По словам собеседника, компания отдыхала около водоема и в какой-то момент к ним присоединился еще один человек.

Вскоре между россиянином и группой возник конфликт, после чего первый ушел. Позже мужчина вернулся с ружьем и около пяти раз выстрелил, но ни в кого не попал.

«Одному из отдыхавших удалось убежать за помощью в село и вызвать полицию», – поделился источник.

До этого в Екатеринбурге мужчина напал на соседку с ножом. После распития алкоголя 63-летняя женщина слишком громко пела в своей квартире.

Происходящее мешало россиянину, поэтому он сначала начал кричать и оскорблять, но позже пришел к соседке и нанес несколько ударов в голову, почки, селезенку и другие органы. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее омский подросток открыл стрельбу по коляске с младенцем и его матери из-за ее просьбы.

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