Украина продолжает размещать самолеты на одной из наиболее уязвимых для Вооруженных сил России базе в Долгинцево, эти базы находятся в зоне досягаемости российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в публикации изданию Forbes.

Издание уточняет, что база расположена недалеко от Кривого Рога. Потерю на ней первых истребителей Экс объясняет тем, что украинские войска были «застигнуты врасплох. При этом обозреватель задался вопросом, как военно-воздушные силы Украины могут оправдать потерю последнего уничтоженного «Ланцетом» самолета Су-25.

11 июня Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения самолета Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Днепропетровской области. Удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет» при помощи беспилотников.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.