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США обвинили в проведении кампании по дискредитации вакцины КНР от COVID-19

Reuters: МО США пыталось дискредитировать китайскую вакцину от коронавируса

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Thomas Peter/Reuters

Министерство обороны США в разгар пандемии коронавируса проводило в социальных сетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от этой болезни Sinovac. Об этом пишет Reuters.

По информации журналистов, наиболее интенсивно кампания по дискредитации данного препарата велась на Филиппинах. Американские военные хотели посеять сомнения в эффективности не только Sinovac, но и других китайских лекарственных средств. При этом конечной целью Пентагона было уменьшить влияние КНР в странах Юго-Восточной Азии.

В материале отмечается, что для реализации этой инициативы в социальной сети X (бывший Twitter) было создано около 300 фальшивых аккаунтов. Их администраторы публиковали провокационные посты с призывами «не верить Пекину» и не использовать китайскую вакцину. Во многих таких сообщениях подчеркивалось, что COVID-19 изначально обнаружили на территории КНР.

Как отметили авторы статьи, упомянутая кампания министерства обороны США проводилась в период с весны 2020 года до середины 2021 года. Более того, план Пентагона реализовывался не только в Юго-Восточной Азии, но и в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Источники, принимавшие участие в планировании и проведении кампании Пентагона, на условиях анонимности сообщили журналистам, что американским властям не было дела до возможных негативных последствий их действий. В том числе это касается увеличения числа зараженных.

«Мы думали о том, как бы посильнее втоптать КНР в грязь», — пояснил один из источников.

В министерстве обороны США эту информацию пока никак не комментировали.

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