Семин: Германия может бороться за победу на Евро-2024

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу Германии над Шотландией в матче группового этапа Евро-2024, заявив, что немцы могут выиграть турнир, передает «Спорт-Экспресс».

«Германия показала, что она в состоянии бороться за победу на чемпионате Европы. Уровень игры у немцев был очень хороший, особенно в атаке», — сказал Семин.

Уже к перерыву немцы вели 3:0 — по мячу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. При этом Хаверц забил свой мяч с пенальти, который был назначен за фол Райана Портеуса против Илкая Гюндогана. Портеус за это нарушение получил красную карточку.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг отправил в ворота шотландцев четвертый мяч. В концовке сборная Шотландии отыграла один мяч благодаря тому, что Антонио Рюдигер поразил собственные ворота. Точку же в матче в добавленное время поставил Эмре Джан.

Ранее сборную Шотландии обвинили в трусости.