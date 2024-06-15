«Назвал овцой и ударил»: петербурженка рассказала, как на нее напал охранник из-за фотосессии

Жительница Санкт-Петербурга сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на нее напал охранник одного из домов из-за фото на фоне здания, девушка также опубликовала видео инцидента. Как рассказала «Газете.Ru» пострадавшая София, она решила сделать фотографии на фоне двери дома, но через три минуты охранник сделал ей замечание и попросил уйти. Девушка отметила, что не придала значения словам мужчины, так как многие там фотографируются. София уточнила, что спустя время охранник снова к ней подошел, стал оскорблять ее и ударил по лицу.

«Прошло еще 20 минут, охранник вышел во второй раз. Он пытался донести, что дом непростой и люди там живут тоже непростые. В конце видео видно, как охранник отобрал у меня телефон, параллельно оскорбляя меня. К сожалению, после того, как он забрал у меня телефон, через какое-то время видео перестало записываться. Но в конце видео видно, как охранник агрессивно пошел на меня: он начал наступать мне на ноги и обзывать, называл «ковбойкой». После этого, он ударил меня в челюсть. Удар был не сильный, он, видимо, пытался обозначить что это удар, но силу не прикладывал. Охранник был в трезвом состоянии, но агрессивным. Все это сопровождалось словами «сука» и «овца». После этого он начал еще больше кричать и говорить, чтобы я уходила. Увидев, что я собираюсь, он быстро ушел обратно», — сказала она.

София добавила, что не стала обращаться в полицию – у нее нет видимых травм и доказательств нападения. По ее словам, своим видео в соцсетях она хотела предостеречь девушек от фотосессий у здания.

«В полицию я не обращалась, так как у меня нет синяка и видео, которое бы могло подтвердить то, что произошло. Сейчас я чувствую себя хорошо, эта ситуация на меня особо не повлияла, ведь никаких травм у меня нет. Единственное, что у меня осталось — это обида, ведь это было в общественном месте, где не запрещена съемка. Своим видео я хотела рассказать о ситуации, которая произошла со мной и предостеречь девушек, которые захотят пойти сфотографироваться в данном месте», — пояснила она.

Ранее охранники избили посетителя бара в Воронеже.