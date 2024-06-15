Лейбл Бузовой заявил об ущербе в полмиллиона из-за небольшого клуба

Лейбл Archer music prod, принадлежащий директору певицы Ольги Бузовой Араму Арчеру, подал в суд на небольшой ночной клуб «Цех» в Колпино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Истец пожаловался на нарушение авторских прав и незаконное использование фонограмм музыкантов и заявил об ущербе в полмиллиона рублей.

Известно, что в заведении нашли пиратские фонограммы исполнителей лейбла, звучавшие на вечеринках без согласия исполнителей. Уголовное дело по статье о незаконном использовании объектов авторского права, по данным авторов канала, возбудили в отношении управляющего клуба.

Накануне Ольга Бузова в ретро-парике приехала на премию МУЗ-ТВ на карете

На красной ковровой дорожке она появилась в корсете в окружении подданных.

Ранее рэпера Криса Брауна, застрявшего под потолком во время концерта в Нюарке (Нью-Джерси, США), пришлось спасать при помощи лестницы.