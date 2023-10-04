Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 у Солдатского

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское <…> сбит самолет МиГ-29», — уточнили в ведомстве.

Также российские средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун», американскую управляемую авиабомбу JDAM и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Град».

Кроме того, за сутки российские части уничтожили 74 украинских беспилотника в Донецкой народной Республике (ДНР), в Луганской народной Республике (ЛНР), в Харьковской области и Запорожье.

25 сентября ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе аэродрома Долгинцево в Днепропетровской области.

В середине сентября российские истребители обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море.

До этого ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.