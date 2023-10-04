Участников учений «Нерушимое братство» перегруппировали в Киргизию

Участники учений «Нерушимое братство», совместных с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направляются в Киргизию, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Контингенты, участвующие в маневрах, совершат перегруппировку с 4 по 8 октября в соответствии с планом на авиа- и автомобильном транспорте.

По информации ОДКБ, активная фаза учения пройдет на территории полигона «Эдельвейс» с 9 по 13 октября на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2023».

Основными целями учений названы совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

Участники «Нерушимого братства» будут отрабатывать задачи постконфликтного урегулирования с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ: оказание гуманитарной помощи, отработка учебно-боевых задач на блокпостах, сопровождение колонн и т.д., подчеркивается в сообщении.

Изначально маневры должны были состояться в Армении, однако Ереван отказался от их проведения, посчитав «нецелесообразными» «по крайней мере в этом году». В июле Армения также не стала участвовать в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте, сославшись на занятость силовиков.

Между тем в сентябре 2023-го Армения провела совместные с США учения Eagle Partner.

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