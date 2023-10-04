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В Брянской области рассказали о новой атаке со стороны украинских военных

Богомаз сообщил, что в Брянской области повреждены дома и ЛЭП из-за обстрела ВСУ

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Ряд жилых домов, сервисный комплекс и машины были повреждены в результате обстрела трех приграничных районов Брянской области со стороны украинских военных, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом сообщается в Telegram-канале главы российского региона.

По информации губернатора, также был обрыв линии электропередачи.

«В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей», — уточнил Богомаз.

Как добавил брянский губернатор, на территории Климовского района были повреждены несколько домовладений.

Оперативные службы занимаются устранением последствий нового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Дрон был уничтожен над Брянским районом региона. В результате обошлось без разрушений.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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