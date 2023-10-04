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В ДНР рассказали об успехах российских военнослужащих в районе Андреевки

Пушилин заявил, что ВС России улучшили свои позиции в районе Андреевки

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Военные Вооруженных сил России смогли увеличить серую зону на Андреевском направлении, добившись улучшения собственных позиций, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом сообщается в эфире канала «Соловьев Live».

«Что касается Андреевского направления — расширили серую зону. Нашим подразделениям удалось улучшить позиции», — уточнил глава ДНР.

Подробностей по ситуации в зоне специальной военной операции на Андреевском направлении Пушилин больше не привел.

До этого Пушилин сообщал, что Вооруженные сил Украины стали использовать бронетехнику на юге Артемовска. Как уточнил глава республики, украинских военных интересует железная дорога.

Также Пушилин не исключал, что ВС Украины могут начать новое контрнаступление в октябре. На Ореховском и Угледарском направлениях в ДНР фиксировалось скопление сил ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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