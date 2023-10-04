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В ЛНР рассказали о ситуации на Краснолиманском направлении

Марочко заявил, что ВСУ не смогут перехватить инициативу под Красным Лиманом

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украинская сторона сейчас продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения Вооруженных сил России с целью перехвата инициативы на Краснолиманском направлении, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские бойцы безуспешно атаковали позиции ВС РФ.

«Характер действий противника говорит о том, что украинские боевики прикладывают максимум усилий для ослабления наших подразделений и пытаются переломить пагубную для них тенденцию продвижения наших войск», — оценил Марочко обстановку на Сватовско-Кременском участке.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что украинские военные перебрасывают дополнительные силы и резервы, изначально предусмотренные для других направлений.

До этого стало известно, что самолеты ВКС России пресекли попытку высадки на территорию Крыма десантников ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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