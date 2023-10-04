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Украинская армия строит укрепления вокруг Купянска

Марочко сообщил о попытках ВСУ создать сплошную линию обороны вокруг Купянска

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Alex Babenko/AP

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины создают сплошную линию обороны вокруг Купянска, передает РИА Новости.

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», – сообщил Марочко.

Он уточнил, что укрепления строятся в районах Синьковки, Петропавловки и Подолов – при этом укрепления возводятся для поддержки уже существующих фортификационных сооружений.

Марочко сделал вывод, что ВСУ отказались от планов наступать на этом направлении и меняют свою стратегию на оборонительную.

До этого Марочко рассказал, что российские военные с помощью тяжелых огнеметных систем смогли уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины с одной единицей БМП Bradley на Купянском направлении. Объект был обнаружен в районе Новоселовского при помощи аэроразведки.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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