Российские военные пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, в северо-западной части акватории Черного моря самолеты Воздушно-космических сил России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что украинские военные следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Информации о том, были диверсанты уничтожены или нет, не приводится.

Также Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО перехватили и уничтожили более 30 дронов над тремя регионами России.

Утром 4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.