Силы ПВО перехватили и уничтожили более 30 дронов над тремя регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 4 октября перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.
ПВО сработали над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.
Кроме того, по данным Минобороны, в северо-западной части акватории Черного моря самолеты Воздушно-космических сил России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы Вооруженных сил Украины, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
Утром 4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионом.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и в Белгородском районе сработала система ПВО.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.