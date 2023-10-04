Силы ПВО перехватили и уничтожили более 30 дронов над тремя регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 4 октября перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

ПВО сработали над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

Кроме того, по данным Минобороны, в северо-западной части акватории Черного моря самолеты Воздушно-космических сил России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы Вооруженных сил Украины, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Утром 4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионом.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и в Белгородском районе сработала система ПВО.

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