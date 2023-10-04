Российский спецназ начал применять FPV-дрон на направлении Сватово — Кременная

Подразделение специального назначения, которое действует на направлении Сватово — Кременная, приняло на вооружение FPV-дроны (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя.

По его словам, дрон уже использовали в ходе тяжелых боев.

«Несмотря на сложную лесистую местность и перепады высот, маневренность дрона позволяет поражать блиндажи противника и другие цели», — утверждает источник.

По его словам, спецназу удалось адаптироваться к лесистой местности, ее используют как маскировку.

До этого стало известно, что российский беспилотный отряд быстрого реагирование (БОБР), один из первых применивший в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине FPV-дроны, за год боевых действий уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника.

За год отношение к применению FPV-дронов изменилось, а за последние три месяца изменилось кардинально. Причиной таких изменений стало то, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало, насколько FPV-дроны могут быть эффективны при ударах по бронированной технике и пехоте.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.