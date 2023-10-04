Начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

По его словам, в результате этих попыток противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Астафьев также рассказал, что авиация группировки поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино в Краматорском районе ДНР, а также 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артемовском районе ДНР.

На прошлой неделе начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что артиллерия группировки уничтожила шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины в селе Клещеевка.

28 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки.

27 сентября стало известно, что российское добровольческое подразделение «Эспаньола», сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку Вооруженных сил Украины под Клещеевкой.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.